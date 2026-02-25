Espanha - O Real Madrid anunciou que expulsou do Santiago Bernabéu o torcedor que fez gesto nazista antes da partida contra o Benfica, nesta quarta-feira (25), válida pela Liga dos Campeões.
Em nota, o Real ainda "solicitou com urgência à Comissão Disciplinar do clube a abertura de processo de expulsão imediata contra o sócio".
Veja a nota do Real Madrid:
O Real Madrid CF anuncia que solicitou com urgência à Comissão Disciplinar do clube a abertura de processo de expulsão imediata contra o sócio que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde se localiza a arquibancada da Grada de Animación, momentos antes do início da partida entre Real Madrid e Benfica.
Este sócio foi localizado pela equipe de segurança do clube momentos depois de aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu.
O Real Madrid condena este tipo de gestos e expressões que incitam a violência e o ódio no desporto e na sociedade.
O Real Madrid venceu o Benfica por 2 a 1 e avançou às oitavas de final da Liga dos Campões. Antes da partida, torcedores mostraram solidariedade a Vini Jr e ergueram uma faixa que levava a seguinte frase: "Não ao racismo"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.