Gabriel PiresVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2026 20:24

Rio - Meia com passagens por Botafogo Fluminense , Gabriel Pires deixou a Portuguesa-SP. Nesta quarta-feira (25), a Lusa informou que o jogador aceitou a proposta de um clube da série A do Brasileirão que já acertou o pagamento da multa rescisória.

Gabriel Pires chegou em outubro do ano passado como reforço da Portuguesa para a temporada de 2026. Com a camisa do time paulista, ele disputou nove partidas, um gol e deu uma assistência. O destino do meio-campista deve ser o Mirassol.

"Fizemos tudo o que era possível pela permanência do Gabriel (Pires) e oferecemos uma proposta fora do padrão da Série D. Mas respeitamos a sua vontade de sair e desejamos boa sorte na sequência da carreira”, disse o vice-presidente de futebol da Portuguesa SAF, Tadeu Oliveira Júnior.

O jogador defendeu o Botafogo por empréstimo junto ao Benfica durante as temporadas de 2022 e 2023. Com a camisa do Glorioso, ele disputou 48 partidas oficiais, fez quatro gols e deu cinco assistências.

No ano seguinte, chegou ao Fluminense. Pelo Tricolor, porém, ele participou de apenas oito jogos.