Ex-Botafogo e Fluminense, Gabriel Pires aceita proposta de clube da Série A
Jogador estava na Portuguesa-SP
Jornalista vê Léo Jardim, do Vasco, como 'goleiro comum'
André Rizek comentou sobre o atleta durante o programa 'Seleção SporTV'
Grêmio encaminha rescisão do contrato de Cuellar, ex-Flamengo
Volante tinha vínculo até 2026, mas as partes chegaram a uma decisão amigável
Ancelotti deu prazo até maio para Neymar provar que pode defender a Seleção, diz jornal
Atacante, de 34 anos, não vive bom momento no Santos
Vini Jr marca, Real Madrid vence Benfica e vai às oitavas da Liga dos Campeões
Brasileiro voltou a comemorar com dança e foi decisivo para a classificação do time espanhol
Raphinha admite temporada 'difícil' por lesões e luta contra o tempo para recuperar o físico
Atacante deverá ser convocado por Ancelotti em março
