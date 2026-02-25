Léo Jardim em ação pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 25/02/2026 20:00

Rio - O goleiro Léo Jardim esteve em debate nesta quarta-feira (25) durante o programa 'Seleção SporTV'. Ao analisar os arqueiros dos clubes da Série A, o jornalista André Rizek foi na contramão dos elogios que o camisa 1 do Vasco costuma receber.



"Pra mim, o Léo Jardim é um goleiro comum. A bola vai muito no gol do Vasco, e por isso ele se destaca, assim como o Gabriel Brazão no Santos. Mas é um goleiro comum. Eu acho que ele falha muito", disse Rizek.



A declaração rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, especialmente entre os torcedores cruz-maltinos, que consideram Jardim um dos principais pilares do elenco desde sua chegada.

Léo Jardim é o titular da meta cruz-maltina. O camisa 1 estará em campo na partida contra o Santos, na quinta-feira (26), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Vila Belmiro, às 19h (de Brasília).