São Paulo - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Santos nesta quinta-feira (26), válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. A lista conta com a presença de Cuiabano pela primeira vez, e o jogador poderá fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino.
A principal ausência é a do zagueiro Carlos Cuesta que, apesar de ter treinado com o grupo durante a semana, ainda não reúne condições físicas para retornar aos gramados e não foi relacionado para a partida. Por outro lado, o time contará com o retorno de Thiago Mendes, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo.

Será o primeiro jogo de Jorginho como novo comandante da equipe. Recentemente, o clube demitiu Fernando Diniz após a derrota e eliminação para o Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca, no último domingo (22).
Veja os relacionados do Vasco:

Goleiros:
Léo Jardim
Daniel Fuzato
Pablo
Defensores:
Cuiabano
Robert Renan
Lucas Freitas
Lucas Piton
Paulo Henrique
Puma Rodriguez
Saldivia
João Vitor Fonseca
Meio-Campistas:
Cauan Barros
Thiago Mendes
Hugo Moura
Rojas
Tchê Tchê
Atacantes:
Adson
Andrés Gomez
Brenner
David
Marino Hinestroza
Matheus França
Nuno Moreira
Spinelli
 
 
 