Lista de relacionados do Vasco contra o SantosFoto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 16:35

São Paulo - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Santos nesta quinta-feira (26), válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. A lista conta com a presença de Cuiabano pela primeira vez, e o jogador poderá fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino.

A principal ausência é a do zagueiro Carlos Cuesta que, apesar de ter treinado com o grupo durante a semana, ainda não reúne condições físicas para retornar aos gramados e não foi relacionado para a partida. Por outro lado, o time contará com o retorno de Thiago Mendes, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo.



Será o primeiro jogo de Jorginho como novo comandante da equipe. Recentemente, o clube demitiu Fernando Diniz após a derrota e eliminação para o Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca, no último domingo (22).

Veja os relacionados do Vasco:

Goleiros:

Léo Jardim

Daniel Fuzato

Pablo

Defensores:

Cuiabano

Robert Renan

Lucas Freitas

Lucas Piton

Paulo Henrique

Puma Rodriguez

Saldivia

João Vitor Fonseca

Meio-Campistas:

Cauan Barros

Thiago Mendes

Hugo Moura

Rojas

Tchê Tchê

Atacantes:

Adson

Andrés Gomez

Brenner

David

Marino Hinestroza

Matheus França

Nuno Moreira

Spinelli