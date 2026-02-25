São Paulo - O Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Santos nesta quinta-feira (26), válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro. A lista conta com a presença de Cuiabano pela primeira vez, e o jogador poderá fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino.
A principal ausência é a do zagueiro Carlos Cuesta que, apesar de ter treinado com o grupo durante a semana, ainda não reúne condições físicas para retornar aos gramados e não foi relacionado para a partida. Por outro lado, o time contará com o retorno de Thiago Mendes, recuperado de uma entorse no joelho esquerdo.
Será o primeiro jogo de Jorginho como novo comandante da equipe. Recentemente, o clube demitiu Fernando Diniz após a derrota e eliminação para o Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca, no último domingo (22).
