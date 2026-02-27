Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da Colina - Dikran Sahagian / Vasco

Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da ColinaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 27/02/2026 08:32

Rio — O Vasco amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Santos por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada. A diretoria cruz-maltina, pressionada pelos resultados recentes, corre contra o tempo para fechar com um novo técnico.



O clube já abriu conversas com Renato Gaúcho, que está livre no mercado e sinalizou positivamente a uma negociação. Novas reuniões entre o Gigante da Colina e o treinador devem acontecer ao longo dos próximos dias.

No entanto, o maior desejo do clube é o de Artur Jorge, considerado unanimidade em São Januário. A cúpula entende que o português tem capacidade de aplicar ideias táticas ao time, considerado desorganizado atualmente. O problema é que ele não pensa em sair do Al-Rayyan neste momento e quer cumprir seu contrato, até a metade de 2027.



A terceira opção é Marcelo Gallardo. O treinador deixou o River Plate após seu jogo de despedida nesta quinta-feira, mas pessoas próximas ao técnico afirmam que ele não fará um trabalho tão cedo após sua saída do time argentino, conforme o "ge".

O Vasco acumula três derrotas nos últimos cinco jogos, além de um empate contra o Volta Redonda e uma vitória em cima do time misto do Botafogo, ambos pelo Estadual.

Enquanto o Cruz-Maltino não contrata ninguém, Bruno Lazaroni segue como interino para tentar iniciar uma recuperação. O próximo jogo é contra o Fluminense neste domingo (1º), às 18h, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O jogo da ida foi 1 a 0 para o Tricolor.