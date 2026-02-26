Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 26/02/2026 20:24

Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca" em entrevista concedida no intervalo do jogo entre Santos e Vasco, nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Os dois se envolveram em uma confusão durante a partidaem.

"Sempre ele que arruma confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo", disse Neymar, ao 'SporTV'.



Durante jogo do Campeonato Francês entre PSG e Lyon em dezembro de 2020, Neymar sofreu uma entrada dura de Thiago Mendes . O atacante chorou e deixou o campo de maca. Após revisão no VAR, o volante foi expulso.

Na época, Thiago Mendes se manifestou: "Gravado esse vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele e espero que nada de grave tenha acontecido. Que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez os meus sinceros pedidos de desculpa".