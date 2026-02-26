Jornal português destacou a procura do Vasco por um novo técnicoReprodução / A Bola

Rio - A busca do Vasco por um novo técnico foi notícia no jornal português "A Bola". Em sua edição digital, a publicação destacou que o Cruz-Maltino tem avaliado nomes de profissionais que nasceram no país do continente europeu.
"O Vasco da Gama de Nuno Moreira procura dar um novo rumo à temporada após despedir o técnico Fernando Diniz. Artur Jorge foi um dos nomes que surgiu na lista do clube carioca, mas novos relatos do Brasil indicam que o Vasco está interessado em mais técnico portugueses", disse o diário.
Além do ex-treinador do Botafogo, a publicação afirmou que o Vasco também avalia Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, e também Rubem Amorin, que deixou o Manchester United.
"Se aceitasse a proposta do Rio, Amorim seguiria uma tendência crescente de treinadores portugueses que no Brasil - esta época, Abel Ferreira está no Palmeiras e Luís Castro no Grêmio. Resta saber se Amorim estaria pronto para regressar tão rapidamente a um ambiente de alta pressão após a saída de Inglaterra", contou o diário.