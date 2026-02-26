Andrés Gómez é um dos protagonistas do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/02/2026 13:05

Rio — O atacante colombiano Andrés Gómez, um dos destaques do Vasco, é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais dribles certos em 2026, contando todas as competições. A informação é da plataforma de estatísticas "SofaScore".



Segundo o portal, o jogador completou 46 dribles. Ele está bem à frente do segundo colocado no ranking, Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino, com 33, e do terceiro, Lucas Ronier, do Coritiba, que tem 30 dribles no ano.

Já no próprio Cruz-Maltino, o ponta tem uma média de 3,3 dribles por partida e lidera no quesito. Ele é seguido de Johan Rojas, com 1,7 drible por jogo.



O Vasco encara o Santos nesta quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.