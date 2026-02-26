Rio — O atacante colombiano Andrés Gómez, um dos destaques do Vasco, é o jogador do Campeonato Brasileiro com mais dribles certos em 2026, contando todas as competições. A informação é da plataforma de estatísticas "SofaScore".
Segundo o portal, o jogador completou 46 dribles. Ele está bem à frente do segundo colocado no ranking, Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino, com 33, e do terceiro, Lucas Ronier, do Coritiba, que tem 30 dribles no ano.
