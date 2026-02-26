Bruno Lazaroni assumiu o comando interino do Gigante da ColinaDikran Sahagian / Vasco

O Vasco enfrenta o Santos nesta quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o Cruz-Maltino busca a primeira vitória na competição contra o clube paulista, que está em crise depois de ser eliminado no Paulista.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view).

Como chega o Cruz-Maltino

O treinador interino Bruno Lazaroni deve realizar mudanças no time. Marino Hinestroza foi testado como titular nos treinos e pode começar jogando, enquanto Cuiabano figurou na lista de relacionados pela primeira vez. Jair e Cuesta seguem no departamento médico.

Sendo assim, o Cruz-Maltino deve ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê Tchê e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Marino Hinestroza (Nuno Moreira).

Provável escalação do Santos

O Santos foi eliminado pelo Novorizontino do Campeonato Paulista no último domingo (22) e precisa da vitória para afastar a má fase. O pressionado técnico Juan Pablo Vojvoda terá todo o elenco à disposição.

Portanto, o clube paulista deve começar a partida com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira; João Schmidt (Willian Arão), Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Miguelito, Neymar e Gabigol.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)