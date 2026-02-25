Paulão em treino pelo Vasco - Divulgação Vasco da Gama

Publicado 25/02/2026 17:15 | Atualizado 25/02/2026 17:17

Rio - O zagueiro Paulão oficializou o fim de sua trajetória nos gramados nesta quarta-feira (25). Em entrevista ao "ge", o defensor anunciou a decisão no dia em que completa 40 anos, encerrando uma carreira de duas décadas que passou por 13 clubes diferentes. Fora dos campos, o agora ex-atleta passará a se dedicar ao agenciamento de jogadores em uma empresa própria, fixando residência na capital gaúcha.



No Rio de Janeiro, Paulão defendeu o Vasco entre maio de 2017 e julho de 2018, somando 47 jogos e dois gols marcados. Sua estreia ocorreu na vitória por 2 a 1 contra o Bahia e, meses depois, ele anotou um gol decisivo no triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em novembro de 2017. Outro momento marcante foi na Libertadores de 2018, última participação do clube no torneio, quando Paulão abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia.



Apesar dos lances importantes em São Januário, a trajetória do defensor também foi cercada por críticas de parte da torcida, o que acabou desgastando a relação e antecipando o fim de seu vínculo. Em julho de 2018, o jogador solicitou a rescisão de contrato e se transferiu para o América-MG para dar continuidade à sua caminhada no futebol nacional.



Além do time carioca, Paulão acumulou passagens por grandes equipes como Grêmio, Internacional, Fortaleza e Cruzeiro, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2013. O zagueiro também teve uma experiência internacional no futebol chinês, defendendo o Guangzhou Evergrande entre 2011 e 2012.

