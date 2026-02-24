Artur Jorge, novo alvo do Vasco, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, em 2024 - Vítor Silva / BFR

Artur Jorge, novo alvo do Vasco, foi campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, em 2024Vítor Silva / BFR

Publicado 24/02/2026 16:47

Rio - A diretoria do Vasco analisou, na última segunda-feira (23), os nomes sugeridos pelo departamento de futebol para assumir a vaga de treinador da equipe. Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, a cúpula cruz-maltina já iniciou contatos no mercado para mapear as exigências financeiras e a disponibilidade de profissionais que se enquadrem no planejamento institucional.



Entre os técnicos monitorados, Artur Jorge é visto com bons olhos internamente após seu retrospecto recente no futebol nacional. Aos 54 anos, o português conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024 pelo Botafogo e está atualmente no Al-Rayyan, do Catar. Outro nome que permanece sob observação dos dirigentes é o de Renato Gaúcho, que já trabalhou no clube em duas oportunidades anteriores: entre 2005 e 2007, retornando depois em 2008.



O diagnóstico da gestão aponta que, embora o grupo tenha sido estruturado para o estilo de Fernando Diniz, o rendimento em campo não atingiu as metas estabelecidas. O objetivo agora é encontrar um substituto capaz de organizar o sistema defensivo e conferir maior verticalidade ao jogo, buscando potencializar as características do elenco montado pela última comissão técnica.



A meta dos executivos vascaínos é acelerar as negociações ao longo da semana para definir o novo comandante o quanto antes. O desejo do clube é chegar ao clássico decisivo contra o Fluminense, no próximo domingo (1º), pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, com um nome avançado para assumir o cargo.