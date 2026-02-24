Rayan em campo pelo Bournemouth - Divulgação / Bournemouth

Publicado 24/02/2026 16:26

Rio - Cria do Vasco , Rayan vive grande fase com a camisa do Bournemouth (ING) e ganhou destaque no 'Diario AS', da Espanha, nesta terça-feira (24). O atacante chegou ao clube no fim de janeiro e disputou apenas quatro partidas. No período, já anotou dois gols e deu uma assistência.

"Poucos jogadores conseguem igualar o impacto que Rayan (Rio de Janeiro, Brasil; 2006) teve no Bournemouth. Em menos de um mês, ele fez com que todos esquecessem a maior estrela do time, Semenyo, e até parece pronto para superá-lo a médio prazo", escreveu o 'As'.

O jornal ainda citou um ex-jogador da seleção brasileira ao falar das características de Rayan: "Alto, com um físico avançado para a sua idade e pernas dignas de um velocista, ele lembra bastante Adriano Imperador, principalmente pela sua força e facilidade para driblar em alta velocidade".



O primeiro jogo de Rayan com a camisa do Bournemouth aconteceu no dia 31 de janeiro. Naquela ocasião, deu uma assistência na vitória sobre o Wolverhampton por 2 a 0.



Posteriormente, o brasileiro marcou tanto no empate com o Aston Villa em 1 a 1 quanto na vitória sobre o Everton por 2 a 1. No empate sem gols com o West Ham, ele fez uma jogada sensacional e quase anotou um "gol de placa"

"Da chamada 'Geração 2030' – jogadores nascidos a partir de 2005 –, o Brasil acompanhou seu crescimento com especial atenção e espera-se que ele dispute seus primeiros minutos com a Canarinha nesta pausa de março, contra a França e a Croácia. Embora pareça difícil que ele consiga uma vaga para a Copa do Mundo do próximo verão (inverno no hemisfério sul), a CBF o valoriza para o futuro mais imediato. Mais um talento para Ancelotti, depois de Estêvão e Endrick", escreveu o jornal.