Allan, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (24)Reprodução / YouTube
"Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo foi o primeiro que me procurou. Eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos e minutos. Fui feliz, só tenho que agradecer, mas meu ciclo se encerrou. Logo depois, começaram as conversas com o Corinthians", detalhou Allan.
Ele também admitiu que perdeu espaço no Flamengo por causa de lesões, mas destacou que está bem fisicamente.
"Parece que eu sou um jogador de cristal e não é isso. O que aconteceu no Flamengo foi algo fora da curva. Fui ter minha primeira lesão muscular lá, não consegui corrigir e tive mais duas. Pelo Atlético e pelo Fluminense fui um dos que mais atuaram. Óbvio que há desconfortos, mas lesão nunca tive, fui ter no Flamengo. Isso me impediu um pouco de ter sequência, parece que foi tudo errado", concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.