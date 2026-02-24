Allan, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (24) - Reprodução / YouTube

Publicado 24/02/2026 16:26

O volante Allan foi apresentado oficialmente pelo Corinthians no início da tarde desta terça-feira (24), no CT Joaquim Grava, após ter disputado quatro partidas pelo clube. Na coletiva de imprensa, o meia explicou que aceitou a proposta do time paulista devido à baixa quantidade de minutos recebidos no Flamengo.

"Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo foi o primeiro que me procurou. Eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos e minutos. Fui feliz, só tenho que agradecer, mas meu ciclo se encerrou. Logo depois, começaram as conversas com o Corinthians", detalhou Allan. "Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo foi o primeiro que me procurou. Eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos e minutos. Fui feliz, só tenho que agradecer, mas meu ciclo se encerrou. Logo depois, começaram as conversas com o Corinthians", detalhou Allan.

O meia de 28 anos, que também já jogou no Atlético-MG e Fluminense, sofreu com críticas durante sua passagem pelo Flamengo, onde disputou 88 jogos. No último mês de fevereiro, o Rubro-Negro e o Corinthians acertaram o empréstimo do jogador até o fim de 2026, com opção de compra no valor pré-fixado em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).



Ele também admitiu que perdeu espaço no Flamengo por causa de lesões, mas destacou que está bem fisicamente.



"Parece que eu sou um jogador de cristal e não é isso. O que aconteceu no Flamengo foi algo fora da curva. Fui ter minha primeira lesão muscular lá, não consegui corrigir e tive mais duas. Pelo Atlético e pelo Fluminense fui um dos que mais atuaram. Óbvio que há desconfortos, mas lesão nunca tive, fui ter no Flamengo. Isso me impediu um pouco de ter sequência, parece que foi tudo errado", concluiu.