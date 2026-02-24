Fernando Diniz em jogo do VascoMatheus Lima / Vasco
Diniz recebe ligação de Coutinho e se despede de jogadores e funcionários no CT
Treinador foi demitido do Vasco no último domingo (22)
Diniz recebe ligação de Coutinho e se despede de jogadores e funcionários no CT
Treinador foi demitido do Vasco no último domingo (22)
Vasco coloca Artur Jorge no radar e avalia exigência financeira
Clube busca treinador que potencialize trabalho de Fernando Diniz
Zinho sugere Jorginho para ser técnico do Vasco: 'Solução caseira'
Ex-jogador e comentarista questionou possibilidade de buscar nomes no exterior
Vasco deseja fechar com substituto de Fernando Diniz até domingo
Renato Gaúcho acenou positivamente com o interesse do clube
Saiba qual o acordo da multa rescisória entre Fernando Diniz e Vasco
Treinador tinha contrato até dezembro de 2026
Vasco define Renato Gaúcho como prioridade e inicia negociação
Treinador, de 63 anos, está sem trabalhar desde setembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.