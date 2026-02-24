Fernando Diniz em jogo do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/02/2026 23:20

Rio - Demitido do Vasco , Fernando Diniz recebeu uma ligação de Philippe Coutinho, que recentemente rescindiu contrato. Os dois trabalharam juntos no Cruz-Maltino, e o jogador agradeceu ao treinador pelo período no clube. As informações são do 'ge'.

Ele também marcou presença no CT Moacyr Barbosa na última segunda-feira (23), data da reapresentação do grupo. Lá, Diniz se despediu de jogadores e funcionários. O presidente do Vasco, Pedrinho, estava no local e conversou com o técnico.

Fernando Diniz foi demitido do Vasco após a derrota para o Fluminense, no domingo (22) , pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Bruno Lazaroni assumirá o time interinamente.

Entre os técnicos monitorados para substituir Diniz, Artur Jorge é visto com bons olhos internamente após seu retrospecto recente no Botafogo. O português conquistou o Brasileirão e a Libertadores em 2024 pelo Botafogo e está atualmente no Al-Rayyan, do Catar. Outro nome que permanece sob observação dos dirigentes é o de Renato Gaúcho, que está livre no mercado.