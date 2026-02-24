Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco
Vasco deseja fechar com substituto de Fernando Diniz até domingo
Renato Gaúcho acenou positivamente com o interesse do clube
Saiba qual o acordo da multa rescisória entre Fernando Diniz e Vasco
Treinador tinha contrato até dezembro de 2026
Vasco define Renato Gaúcho como prioridade e inicia negociação
Treinador, de 63 anos, está sem trabalhar desde setembro
Vasco avalia técnico do Mirassol e Renato Gaúcho para vaga de Fernando Diniz
Cruz-Maltino busca a contratação de um novo técnico
Pressão da diretoria e conselheiros fez Pedrinho mudar decisão sobre permanência de Diniz
Presidente é admirador do trabalho do treinador, mas deu o braço a torcer
Fernando Diniz é demitido do Vasco
Treinador não resistiu à pressão após derrota para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca
