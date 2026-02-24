Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/02/2026 08:00

Rio - Em busca de um novo técnico, o Vasco deseja finalizar a contratação até domingo. O Cruz-Maltino não quer demora nas negociações e tem um perfil já definido para substituir Fernando Diniz. As informações são do portal "GE".

O novo treinador precisa ser "bom de grupo" para blindar o vestiário e conhecer bem o futebol brasileiro. Renato Gaúcho, de 63 anos, recebeu um contato e acenou positivamente. Porém, ainda não houve uma proposta do Cruz-Maltino.

Renato Gaúcho está sem trabalhar desde o dia 24 de setembro, quando pediu demissão do Fluminense, depois da eliminação do Tricolor da Sul-Americana para o Lanús nas quartas de final.

O treinador, de 63 anos, dirigiu o Vasco em duas oportunidades. Na primeira entre 2005 e 2007, ele se sagrou vice-campeão da Copa do Brasil e na outra em 2008 acabou assumindo o Cruz-Maltino na reta final e foi rebaixado no Brasileiro.