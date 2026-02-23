Pedrinho conversa com Fernando Diniz no CT Moacyr Barbosa, do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Publicado 23/02/2026 08:00

Rio - O clima ferveu nos bastidores do Vasco após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 , neste domingo (22), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A maioria da cúpula vascaína, que já não estava gostando do trabalho do técnico Fernando Diniz, pressionou pela saída e encurralou o presidente Pedrinho, que deu o braço a torcer e optou pela demissão, segundo o "ge".

Fã declarado do trabalho de Fernando Diniz, Pedrinho era um dos maiores apoiadores e incentivadores do técnico. O presidente do Vasco ainda acreditava que o trabalho precisava de mais tempo com todos os reforços disponíveis para poder desenvolver. Porém, uma ala da cúpula vascaína era abertamente a favor da demissão há semanas por causa dos resultados ruins neste início de ano.

Em 2026, o Vasco venceu apenas três de 11 jogos disputados. Diferentemente dos rivais, o Cruz-Maltino atuou com os titulares na maioria. Mesmo com força máxima, o time apresentou dificuldades diante de times de menor expressão, como nas quartas de final do Carioca, quando venceu o Volta Redonda nos pênaltis. Ali a permanência de Fernando Diniz já era quase insustentável.

No clássico contra o Fluminense, o Vasco apresentou muitas dificuldades para criar e infiltrar na defesa tricolor, além de se expor muito. O Tricolor teve chances de marcar mais vezes em contra-ataque, mesmo com o Cruz-Maltino tendo controle da posse de bola. Na etapa final, o Gigante da Colina jogou com um a mais por cerca de 30 minutos, mas não criou uma chance perigosa.

A decisão pela demissão foi comunicada no próprio vestiário após o clássico. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Admar Lopes foram responsáveis por conversar com o técnico Fernando Diniz. Entre os argumentos, o mandatário destacou que o trabalho não estava mostrando evolução. A demissão pegou o treinador de surpresa, já que ele tinha o respaldo da diretoria.



Sem Fernando Diniz, o auxiliar Bruno Lazaroni assumirá o time interinamente. O Vasco não dá prazo para a contratação de um novo técnico, mas deve acelerar a busca pelo substituto de Fernando Diniz. Ainda na noite deste domingo (22), houve uma reunião entre os membros da cúpula vascaína e o departamento de futebol para discutir possíveis nomes.