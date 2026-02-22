Cauan Barros em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Cauan Barros celebra evolução e momento no Vasco: 'Agregou muitas coisas'
Jogador, de 21 anos, se profissionalizou em 2023
Vasco dá camisa de presente para mestre Ciça no Desfile das Campeãs
Ícone do Carnaval, de 69 anos, é torcedor do Gigante da Colina
Paulo Henrique treina entre titulares antes de clássico com Fluminense
Fernando Diniz testa alternativas nas laterais para a semifinal do Carioca
Thiago Mendes não treina novamente e vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense
Jogador, de 33 anos, sofreu lesão no joelho
Diniz testa trio de zaga no Vasco e abre disputa por vagas no time
Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan formam a linha de três zagueiros em semana livre de jogos
Físico abaixo e desconforto na coxa estão adiando estreia de Cuiabano no Vasco
Jogador, de 22 anos, foi contrato pelo clube carioca
