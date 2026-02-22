Cauan Barros em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 22/02/2026 12:15 | Atualizado 22/02/2026 12:25

Rio - Formado nas categorias de base do Vasco, o volante Cauan Barros, de 21 anos, se firmou como peça importante no elenco do Cruz-Maltino com a chegada de Fernando Diniz. O jovem celebrou a sua fase no clube carioca desde a chegada do técnico.

"O Vasco agregou muitas coisas, tanto pessoal como profissionalmente na minha vida, e a vitória representando essas cores é sempre muito especial", afirmou o volante em suas redes sociais.

Cauan Barros chegou ao Vasco em 2019 para fazer parte da equipe sub-15. Ele se profissionalizou em 2023 e acabou sendo emprestado ao Amazonas e ao América-MG na temporada seguinte.

No total, o volante entrou em campo em 49 partidas com a camisa do Vasco, anotou um três gols e não deu nenhuma assistência. Ele tem contrato até dezembro de 2027.