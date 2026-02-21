Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Físico abaixo e desconforto na coxa estão adiando estreia de Cuiabano no Vasco
Jogador, de 22 anos, foi contrato pelo clube carioca
Paulo Henrique treina entre titulares antes de clássico com Fluminense
Fernando Diniz testa alternativas nas laterais para a semifinal do Carioca
Thiago Mendes não treina novamente e vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense
Jogador, de 33 anos, sofreu lesão no joelho
Diniz testa trio de zaga no Vasco e abre disputa por vagas no time
Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan formam a linha de três zagueiros em semana livre de jogos
Vasco oficializa a saída de Coutinho: 'Diálogo respeitoso e transparente'
Cruz-Maltino confirmou que o meia procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir o contrato antecipadamente
Ainda sem estar 100%, Cuiabano não deve fazer estreia contra o Fluminense
Lateral, de 22 anos, faz trabalho de condicionamento físico
