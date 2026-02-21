Cuiabano em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 21/02/2026 12:49

Rio - Um dos principais reforços do Vasco para a temporada, o lateral-esquerdo Cuiabano, de 22 anos, não fez sua estreia ainda pelo clube. Problemas físicos e um desconforto na coxa esquerda tem adiado sua utilização por Fernando Diniz. As informações são do portal "GE".

Contratado por empréstimo junto ao Nottingham Forest, Cuiabano foi anunciado no último dia 7. Diferente de outros reforços, que chegaram mais tarde e do grupo cruz-maltino, o jovem não estava fazendo uma pré-temporada com um elenco principal. Com isso, fisicamente, ele chegou em uma condição inferior.

Cuiabano estava trabalhando com a equipe sub-21 do clube inglês, mesmo tendo idade mais avançada. Com isso, o lateral teve que fazer uma preparação física especial para poder está apto. Ele realizou treinamentos à parte do elenco do Vasco.

Além disso, o jovem reclamou de um desconforto na coxa esquerda. A situação também acabou fazendo com que o trabalho físico tivesse que ser feito de outra forma. Cuiabano ainda não tem uma data confirmada de quando fará sua estreia pelo Vasco.