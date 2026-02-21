Paulo Henrique em partida pelo VascoReprodução / Instagram
Nas atividades, o técnico Fernando Diniz também usou Puma Rodríguez improvisado pela esquerda, indicando que Lucas Piton começaria no banco de reservas.
Novo reforço do Vasco, Cuiabano ainda faz trabalhos parciais com o grupo para aprimorar a parte física, antes de estrear.
Sua última partida foi no último dia 26 de janeiro, pelo sub-21 do Nottingham Forest, e a expectativa é que ele esteja disponível para o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira (26).
Uma das alternativas testadas por Diniz foi um esquema com três defensores. Uma das escalações escolhidas pelo treinador foi Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.
No meio, a ausência de Thiago Mendes, com dores no joelho, abriu espaço para disputas internas. Tchê Tchê e Saldivia brigam por uma vaga na equipe, o que pode alterar a configuração tática, dependendo da escolha do treinador.
