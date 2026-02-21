Paulo Henrique em partida pelo Vasco - Reprodução / Instagram

Paulo Henrique em partida pelo VascoReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2026 18:26

Rio — O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, treinou entre os titulares durante a semana e pode começar jogando contra o Fluminense, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo (22), conforme o "ge".



Nas atividades, o técnico Fernando Diniz também usou Puma Rodríguez improvisado pela esquerda, indicando que Lucas Piton começaria no banco de reservas.

Sobre Cuiabano



Novo reforço do Vasco, Cuiabano ainda faz trabalhos parciais com o grupo para aprimorar a parte física, antes de estrear.



Sua última partida foi no último dia 26 de janeiro, pelo sub-21 do Nottingham Forest, e a expectativa é que ele esteja disponível para o duelo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira (26).

Três zagueiros?



Uma das alternativas testadas por Diniz foi um esquema com três defensores. Uma das escalações escolhidas pelo treinador foi Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.



No meio, a ausência de Thiago Mendes, com dores no joelho, abriu espaço para disputas internas. Tchê Tchê e Saldivia brigam por uma vaga na equipe, o que pode alterar a configuração tática, dependendo da escolha do treinador.