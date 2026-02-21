Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 21/02/2026 15:18

Rio - O volante Thiago Mendes, de 33 anos, irá desfalcar o Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense, neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O veterano não participou do treino do Cruz-Maltino neste sábado.

O jogador sofreu uma lesão no joelho e realizou exames. Apesar da contusão não ter sido considerada grave, o volante não poderá entrar em campo na partida. Ele chegou a participar de atividades na última semana com uma proteção na região.

Revelado pelo Goiás, Thiago Mendes passou pelo São Paulo antes de se transferir para o Lille, da França, no meio de 2017. Ele atuou em três temporadas pelo clube e depois atuou no Lyon por mais três. Em 2023, ele foi atuar pelo Al-Rayyan, do Catar.

O jogador chegou ao Vasco no meio do ano passado e rapidamente se torno titular da equipe de Fernando Diniz. No total, Thiago Mendes entrou em campo em 23 jogos e não marcou nenhum gol pelo Cruz-Maltino.