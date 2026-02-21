Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes não treina novamente e vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense
Jogador, de 33 anos, sofreu lesão no joelho
Diniz testa trio de zaga no Vasco e abre disputa por vagas no time
Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan formam a linha de três zagueiros em semana livre de jogos
Físico abaixo e desconforto na coxa estão adiando estreia de Cuiabano no Vasco
Jogador, de 22 anos, foi contrato pelo clube carioca
Vasco oficializa a saída de Coutinho: 'Diálogo respeitoso e transparente'
Cruz-Maltino confirmou que o meia procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir o contrato antecipadamente
Ainda sem estar 100%, Cuiabano não deve fazer estreia contra o Fluminense
Lateral, de 22 anos, faz trabalho de condicionamento físico
Rojas será provável substituto de Philippe Coutinho no Vasco
Colombiano foi elogiado por atuação contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca
