Fernando Diniz é o técnico do VascoMatheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Fernando Diniz aproveitou a semana sem jogos para mexer nas peças do elenco cruz-maltino e ensaiar variações táticas para o duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (22). De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a principal novidade foi o teste de um sistema com três zagueiros, alternativa que surge diante do provável desfalque no meio-campo.

Nos treinos, o trio formado por Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan ganhou minutos juntos, enquanto a ausência de Thiago Mendes, com dores no joelho, abriu espaço para disputas internas. Tchê-Tchê e Saldivia brigam por uma vaga na equipe, o que pode alterar a configuração tática, dependendo da escolha do treinador.
Leia mais: Zidane chega a um acordo para dirigir seleção francesa depois da Copa, diz jornalista
No ataque, Diniz tem promovido um rodízio entre as opções disponíveis, observando características diferentes de Johan Rojas, Brenner, Andrés Gómez, Spinelli e Hinestroza. Outro ponto de atenção é a lateral-esquerda. Cuiabano segue em processo de recondicionamento e a expectativa é que esteja liberado para ser opção diante do Santos, na próxima quinta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro.
Até lá, o Vasco trabalha com uma formação provável que inclui: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê-Tchê (Saldivia) e Nuno Moreira; Johan Rojas, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).