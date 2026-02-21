Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

Fernando Diniz é o técnico do VascoMatheus Lima e Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 21/02/2026 13:47 | Atualizado 21/02/2026 13:57

Rio - Fernando Diniz aproveitou a semana sem jogos para mexer nas peças do elenco cruz-maltino e ensaiar variações táticas para o duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (22). De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a principal novidade foi o teste de um sistema com três zagueiros, alternativa que surge diante do provável desfalque no meio-campo.



Nos treinos, o trio formado por Alan Saldivia, Carlos Cuesta e Robert Renan ganhou minutos juntos, enquanto a ausência de Thiago Mendes, com dores no joelho, abriu espaço para disputas internas. Tchê-Tchê e Saldivia brigam por uma vaga na equipe, o que pode alterar a configuração tática, dependendo da escolha do treinador.



No ataque, Diniz tem promovido um rodízio entre as opções disponíveis, observando características diferentes de Johan Rojas, Brenner, Andrés Gómez, Spinelli e Hinestroza. Outro ponto de atenção é a lateral-esquerda. Cuiabano segue em processo de recondicionamento e a expectativa é que esteja liberado para ser opção diante do Santos, na próxima quinta-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro.

Até lá, o Vasco trabalha com uma formação provável que inclui: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Tchê-Tchê (Saldivia) e Nuno Moreira; Johan Rojas, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).