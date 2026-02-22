Ciça com a camisa do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 22/02/2026 11:45

Rio - A diretoria do Vasco presenteou o mestre de bateria da Viradouro, Ciça, de 69 anos, com uma camisa oficial personalizada. O ritmista recebeu o mimo durante o Desfile das Campeãs, realizado na noite de sábado (21), na Sapucaí.

"O Vasco da Gama presenteou o vascaíno mestre Ciça no Desfile das Campeãs do carnaval carioca na noite deste sábado! Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, comanda a bateria da Unidos do Viradouro, e foi homenageado com o enredo “Pra cima, Ciça!”, que consagrou a Vermelha e Branca de Niterói como a grande campeã do Carnaval 2026. Parabéns, Ciça! Parabéns, Viradouro!", disse a publicação do Gigante da Colina.

Ciça foi enredo da Viradouro, que conquistou o seu quarto título do Carnaval. O veterano é torcedor do Vasco, e o desfile teve uma ala em homenagem ao Cruz-Maltino.

Foi a primeira vez na história que um mestre de bateria virou tema, sendo julgado como enredo e também no quesito que defendia, a bateria. A Viradouro não perdeu nenhum décimo e superou a Beija-Flor e a Vila Isabel na apuração.