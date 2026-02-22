Ciça com a camisa do VascoDivulgação / Vasco
Vasco dá camisa de presente para mestre Ciça no Desfile das Campeãs
Ícone do Carnaval, de 69 anos, é torcedor do Gigante da Colina
Fernando Diniz é demitido do Vasco
Treinador não resistiu à pressão após derrota para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca
Léo Jardim pede apoio da torcida para jogo da volta na semi do Carioca: 'Está tudo em aberto'
Goleiro também comentou sobre saída de Philippe Coutinho
Cauan Barros celebra evolução e momento no Vasco: 'Agregou muitas coisas'
Jogador, de 21 anos, se profissionalizou em 2023
Paulo Henrique treina entre titulares antes de clássico com Fluminense
Fernando Diniz testa alternativas nas laterais para a semifinal do Carioca
Thiago Mendes não treina novamente e vai desfalcar o Vasco contra o Fluminense
Jogador, de 33 anos, sofreu lesão no joelho
