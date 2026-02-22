Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Publicado 22/02/2026 20:47

Rio — O técnico Fernando Diniz foi demitido do Vasco após a derrota para o Fluminense, neste domingo (22), pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. O treinador não suportou a pressão depois de uma sequência de desempenhos negativos. Bruno Lazaroni assumirá o time interinamente.

O Cruz-Maltino informou a notícia através de comunicado nas redes sociais. Além de Diniz, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam a equipe.

"O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras", destaca a nota.

Diniz deixa o Vasco com 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas em 56 jogos nesta segunda passagem pelo clube. Com o treinador, o time chegou à final da Copa do Brasil 2025, mas perdeu para o Corinthians.

O presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, também informou o desligamento do técnico na coletiva de imprensa. "Quero fazer um agradecimento por todo carinho que ele teve comigo e a instituição, em um momento bem difícil do clube", disse.