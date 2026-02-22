Léo Jardim em entrevista após o clássico - Reprodução / TV Globo

Publicado 22/02/2026 20:25

Rio — O goleiro Léo Jardim afirmou que o Vasco tem tido volume nos jogos, mas não está conseguindo converter isso em resultados, e pediu o apoio da torcida. Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (22), no estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca, o jogador também comentou sobre a saída de Philippe Coutinho, no meio da semana.



"Sempre difícil de falar qualquer coisa no final da partida. A gente acaba saindo com os ânimos à flor da pele. A gente tem tentado, trabalhado muito para mudar essa situação. Sabemos que temos tido volume pra ganhar os jogos, mas a gente não tá conseguindo converter isso em oportunidades, em resultado, que a gente sabe que é o que dita o futebol", disse, em entrevista à TV Globo.



"É claro que a gente entende a cobrança da torcida, mas ao mesmo tempo, a gente pede pra que eles continuem nos incentivando, como eles sempre fizeram, porque foi só o primeiro jogo. Tá tudo em aberto ainda. A gente sabe que tem condições de fazer um ótimo segundo jogo e conseguir reverter esse resultado", concluiu.

'Saúde mental não é brincadeira'



O goleiro também falou sobre a saída de Philippe Coutinho. "É claro que a gente fica chateado porque era uma referência pra gente no grupo, onde tem um jogador como Coutinho do nosso lado, acho que qualquer time gostaria de ter um jogador como ele. Mas ao mesmo tempo, a gente entende, a gente sabe que a saúde mental não é brincadeira."



Léo Jardim também lembrou de "vários exemplos de jogadores que tiveram problemas sérios", e garantiu que saúde mental deve ser levada a sério. "Espero que ele possa se recuperar e ficar bem. E o Vasco fica aqui, a gente continua trabalhando e tem que melhorar para conseguir os resultados positivos", concluiu.

O jogo da volta contra o Fluminense será no próximo domingo (1º), às 18h, no Maracanã.