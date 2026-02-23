Renato Gaúcho está negociando com o Vasco - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/02/2026 14:12

Rio - Um dia após demitir Fernando Diniz, o Vasco iniciou negociações com Renato Gaúcho, de 63 anos, para assumir a vaga de técnico do Cruz-Maltino. As partes já tem uma reunião agendada para avançar. As informações são da "ESPN".

O clube avaliou também Rafael Guanaes, mas o fato do treinador estar empregado e com o Mirassol na Libertadores pesaram para que o Vasco tenha priorizado o nome de Renato Gaúcho. O Cruz-Maltino deseja um treinador que conheça o futebol brasileiro.

Renato Gaúcho está sem trabalhar desde o dia 24 de setembro, quando pediu demissão do Fluminense, depois da eliminação do Tricolor da Sul-Americana para o Lanús nas quartas de final.

O treinador, de 63 anos, dirigiu o Vasco em duas oportunidades. Na primeira entre 2005 e 2007, ele se sagrou vice-campeão da Copa do Brasil e na outra em 2008 acabou assumindo o Cruz-Maltino na reta final e foi rebaixado no Brasileiro.