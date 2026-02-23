Fernando Diniz em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio — O técnico Fernando Diniz não resistiu à pressão e foi demitido do Vasco após derrota para o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (22), pelo Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos. O treinador chegou em maio de 2025 e tinha acordo até dezembro de 2026.

O contrato de Diniz com o Cruz-Maltino previa o pagamento do equivalente a três salários caso ele saísse entre janeiro e junho de 2026, conforme o jornalista Venê Casagrande.

Se o treinador fosse demitido até o fim do ano passado, a multa seria de quatro salários, e de julho a dezembro, dois salários.

Reposição

A diretoria do Vasco já busca um substituto para Diniz. Os dois nomes que despontam são Renato Gaúcho, prioridade no momento, e Rafael Guanaes, do Mirassol.