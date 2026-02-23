Renato Gaúcho é uma das opções para o Vasco - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/02/2026 09:46 | Atualizado 23/02/2026 09:49

Rio - Com a saída de Fernando Diniz, o Vasco já trabalha com dois nomes para assumir a função de treinador na temporada. Rafael Guanaes e Renato Gaúcho são as opções. O técnico do Mirassol tem a preferência no momento. As informações são da "ESPN".

Rafael Guanaes, de 44 anos, dirigiu a grande sensação do futebol brasileiro no ano passado. O clube do interior paulista ficou em quarto lugar na Série A e se classificou para a Libertadores. Na virada do ano, ele recebeu sondagens de outros clubes, com o Botafogo, mas seguiu no Mirassol.

Renato Gaúcho é um velho conhecido da torcida do Vasco, já tendo algumas passagens pelo clube. Ele está desempregado desde que deixou o Fluminense no segundo semestre da temporada passada.

Fernando Diniz foi demitido do comando do Cruz-Maltino depois da derrota para o Fluminense, no último domingo (22). Ele viveu altos e baixos, sendo vice-campeão da Copa do Brasil no ano passado.