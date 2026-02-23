Renato Gaúcho é uma das opções para o VascoLucas Merçon / Fluminense FC
Vasco avalia técnico do Mirassol e Renato Gaúcho para vaga de Fernando Diniz
Cruz-Maltino busca a contratação de um novo técnico
Vasco avalia técnico do Mirassol e Renato Gaúcho para vaga de Fernando Diniz
Cruz-Maltino busca a contratação de um novo técnico
Pressão da diretoria e conselheiros fez Pedrinho mudar decisão sobre permanência de Diniz
Presidente é admirador do trabalho do treinador, mas deu o braço a torcer
Fernando Diniz é demitido do Vasco
Treinador não resistiu à pressão após derrota para o Fluminense, na semifinal do Campeonato Carioca
Léo Jardim pede apoio da torcida para jogo da volta na semi do Carioca: 'Está tudo em aberto'
Goleiro também comentou sobre saída de Philippe Coutinho
Cauan Barros celebra evolução e momento no Vasco: 'Agregou muitas coisas'
Jogador, de 21 anos, se profissionalizou em 2023
Vasco dá camisa de presente para mestre Ciça no Desfile das Campeãs
Ícone do Carnaval, de 69 anos, é torcedor do Gigante da Colina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.