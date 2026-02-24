Jorginho, à esquerda, foi sugerido por ZinhoReprodução / Instagram
"Pode contratar o último treinador campeão no Vasco, que eu não sei por quê o Pedrinho, quando entrou, tirou, não manteve. Trouxe o Barbieri, que era jovem. O último campeão no Vasco é o Jorginho", destacou, se referindo ao Campeonato Carioca 2016.
Apesar da sugestão, feita após a demissão de Fernando Diniz, no último domingo (22), o nome de Jorginho não figura no radar da direção, que iniciou conversas com Renato Gaúcho. O Cruz-Maltino deseja um treinador que conheça o futebol brasileiro.
Jorginho tem 61 anos. Como jogador, conquistou a Copa do Mundo 1994. Vestindo a camisa do Vasco, venceu o Campeonato Brasileiro e a Mercosul em 2000, além de ter vencido o Campeonato Brasileiro 1987 pelo Flamengo.
Na função de treinador, acumula três passagens pelo Gigante da Colina, de 2015 a 2016 e depois em 2018 e 2022. Seu último trabalho foi no Coritiba, onde disputou a Série B em 2024.
