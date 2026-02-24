Jorginho, à esquerda, foi sugerido por Zinho - Reprodução / Instagram

Jorginho, à esquerda, foi sugerido por ZinhoReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 11:52 | Atualizado 24/02/2026 11:52

Rio — O ex-jogador Zinho sugeriu o nome de Jorginho para ser técnico do Vasco. Durante participação no programa "Sportscenter", da "ESPN", o comentarista opinou que o Cruz-Maltino precisa buscar uma "solução caseira" e lembrou que ele foi o treinador na última conquista do clube.



"Pode contratar o último treinador campeão no Vasco, que eu não sei por quê o Pedrinho, quando entrou, tirou, não manteve. Trouxe o Barbieri, que era jovem. O último campeão no Vasco é o Jorginho", destacou, se referindo ao Campeonato Carioca 2016.

"De repente, uma solução mais caseira. 'Ah, vou buscar no exterior', que ninguém nem sabe quem é. Tem que olhar para o elenco do Vasco. O que eu tenho desse elenco? Qual é o tipo de treinador para melhorar o potencial ou a organização desse time? Esse time precisa ser organizado para não passar sufoco e cair para a segunda divisão", concluiu.



Apesar da sugestão, feita após a demissão de Fernando Diniz, no último domingo (22), o nome de Jorginho não figura no radar da direção, que iniciou conversas com Renato Gaúcho. O Cruz-Maltino deseja um treinador que conheça o futebol brasileiro.

Sobre Jorginho



Jorginho tem 61 anos. Como jogador, conquistou a Copa do Mundo 1994. Vestindo a camisa do Vasco, venceu o Campeonato Brasileiro e a Mercosul em 2000, além de ter vencido o Campeonato Brasileiro 1987 pelo Flamengo.



Na função de treinador, acumula três passagens pelo Gigante da Colina, de 2015 a 2016 e depois em 2018 e 2022. Seu último trabalho foi no Coritiba, onde disputou a Série B em 2024.