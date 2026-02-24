Messi em jogo do Inter MiamiFrederic J. Brown / AFP
Messi admite arrependimento por não aprender inglês quando criança: 'Se sente meio ignorante'
Ele ainda ressaltou que incentiva os filhos a aproveitar as oportunidades
Messi admite arrependimento por não aprender inglês quando criança: 'Se sente meio ignorante'
Ele ainda ressaltou que incentiva os filhos a aproveitar as oportunidades
Neymar cobra evolução do Santos após eliminação no Paulistão
Camisa 10 falou rapidamente na chegada ao CT Rei Pelé e destacou o sentimento de tristeza no ambiente
Vídeo! De contrato renovado, Martinelli exalta o Fluminense: 'Amo demais esse clube'
Novo vínculo do volante com o Tricolor vai até o fim de 2030
Paquetá acredita em retorno de Vini Jr no futuro e mostra apoio em caso de racismo
Jogador do Flamengo lamenta episódio na Liga dos Campeões e reafirma apoio público ao companheiro
Técnico apoia Vini Jr, cita a Uefa e vê 'grande oportunidade' em combate ao racismo
Arbeloa destacou que a entidade tem a chance de 'não deixar só no slogan'
Globo alcança 84,5 milhões de pessoas com transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno
Evento foi realizado em Milão-Cortina e terminou no último domingo (22)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.