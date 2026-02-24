Vini Jr e Álvaro Arbeloa em partida do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Vini Jr e Álvaro Arbeloa em partida do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 24/02/2026 19:37

Espanha - Às vésperas do duelo contra o Benfica pelos playoffs da Liga dos Campeões, o técnico Álvaro Arbeloa voltou a pedir punições contra o racismo. Em coletiva nesta terça-feira (24), o comandante merengue reiterou apoio a Vini Jr e afirmou que o momento exige avanços institucionais.

"Minha opinião continua a mesma da semana passada: temos uma grande oportunidade para marcar um antes e depois na luta contra o racismo", afirmou.



A declaração ocorre após a Uefa suspender provisoriamente o atacante Gianluca Prestianni, acusado de proferir ofensas racistas contra o brasileiro no jogo de ida.

“A Uefa, que sempre foi uma defensora dessa luta, tem a oportunidade não deixar só no slogan ou uma faixa bonita antes das partidas. E vamos torcer - ou melhor, eu torço - para que eles aproveitem essa oportunidade”, enfatizou o treinador.



O técnico relembrou que o elenco cogitou abandonar o gramado após a denúncia em Lisboa, mas a decisão de seguir na partida partiu do próprio Vinícius. Arbeloa destacou que nenhuma atitude esportiva ou comemoração justifica ataques preconceituosos contra atletas.

“Vini marcou um golaço, um golaço fantástico, e nada do que ele pode fazer, ou fez, em campo justifica um ato de racismo. Eu disse isso na semana passada e vou repetir agora. Para mim, isso é o mais importante. Não há nada que justifique um ato de racismo”, reforçou Arbeloa em defesa do camisa 7.



Quanto ao estado emocional para o confronto decisivo no Santiago Bernabéu, o comandante garantiu que o atacante está motivado e preparado para a partida. O Real Madrid recebe o Benfica nesta quarta-feira (25) com a vantagem do empate para avançar às oitavas de final do torneio continental. O time espanhol venceu por 1 a 0 no jogo de ida.