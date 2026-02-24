Estádio Akron, em Guadalajara, foi escolhido para sediar jogos da repescagem da Copa do Mundo - Reprodução / Google Street View

Estádio Akron, em Guadalajara, foi escolhido para sediar jogos da repescagem da Copa do MundoReprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2026 18:20

A escalada recente de violência no estado de Jalisco, no México, entrou no radar da Fifa e passou a preocupar a entidade às vésperas da repescagem da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal "The New York Times", um alto funcionário da federação admitiu, sob condição de anonimato, que o clima de instabilidade levantou dúvidas internas sobre a realização dos jogos previstos para março em Guadalajara.



De acordo com a publicação, a Fifa acompanha com atenção as cenas de confrontos, bloqueios e incêndios que tomaram partes da região após uma grande operação das autoridades mexicanas contra o crime organizado. Nos bastidores, a avaliação é de que as partidas da repescagem podem ser transferidas caso não haja garantias rápidas de segurança para atletas, comissões, dirigentes e torcedores.

Horas depois dessas informações virem a público, a entidade tentou baixar o tom. Um porta-voz afirmou que seria "equivocado" falar em preocupação grave no momento e reforçou a confiança nos três países que sediarão a Copa do Mundo: México, Estados Unidos e Canadá. Ainda assim, evitou confirmar de forma categórica que os jogos classificatórios permanecerão em solo mexicano.



"A situação em Jalisco está sendo acompanhada de perto, com diálogo constante com as autoridades locais e federais", disse o representante, destacando que a Fifa seguirá as orientações oficiais relacionadas à segurança pública.