Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025 - Mauro Pimentel / AFP

Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025Mauro Pimentel / AFP

Publicado 24/02/2026 16:55

Rio - A CBF está perto de oficializar a renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti. O novo acordo está "por ajustes burocráticos e jurídicos" e será válido até o fim da Copa do Mundo de 2030, que será disputada principalmente em Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos inaugurais especiais no Uruguai, Argentina e Paraguai para celebrar o centenário do torneio.

As conversas pela renovação do contrato começaram no início em outubro e avançaram na reta final do ano passado. Carlo Ancelotti acenou positivamente para os termos oferecidos pela CBF. Há otimismo que o acerto seja formalizado em breve. Em entrevista após o encontro com Javier Tebas, presidente da La Liga, nesta terça-feira (24), na sede da entidade, o presidente Samir Xaud explicou a situação.

"Nós não queremos nada de imediato, mas, sim, um trabalho de uma construção. Acreditamos que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados. Nós temos a melhor matéria prima do mundo em relação ao técnico, temos que aproveitar esse tempo dele (Carlo Ancelotti) aqui no Brasil junto à seleção brasileira. Acredito muito no trabalho que ele vem fazendo", disse.

Carlo Ancelotti possui o maior salário entre técnicos de seleções no mundo. O treinador italiano, de 66 anos, recebe cerca de 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) por ano. A extensão se dará por condições similares, com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) caso o Brasil conquiste o título da Copa do Mundo de 2026.