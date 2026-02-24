Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira em maio de 2025Mauro Pimentel / AFP
Renovação de Ancelotti com a CBF está próxima; veja o que falta para o acordo
Treinador italiano já acenou positivamente para os termos
Vasco coloca Artur Jorge no radar e avalia exigência financeira
Clube busca treinador que potencialize trabalho de Fernando Diniz
Rayan ganha destaque em jornal espanhol: 'Mais um talento para Ancelotti'
Cria do Vasco vive grande fase no Bournemouth
Allan explica saída do Flamengo em apresentação no Corinthians: 'Questão de jogos e minutos'
Meia também comentou sobre lesões sofridas durante passagem pelo Rubro-Negro
Flamengo e Bragantino encerram negociação por Wallace Yan
CEO do Bragantino confirma impasse nos valores e detalha conversas com o Rubro-Negro
João Fonseca rompe barreira dos R$ 14 milhões em premiações oficiais
Número 1 do Brasil aumenta ganhos após campanha no Rio Open
