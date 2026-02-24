João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis - AFP

João Fonseca é o destaque do Brasil no tênisAFP

Publicado 24/02/2026 15:36

Rio - João Fonseca atingiu um novo patamar financeiro na carreira ao ultrapassar a marca de 2,8 milhões de dólares (cerca de R$ 14,5 milhões) em prêmios acumulados após o Rio Open de 2026. Atual número 1 do Brasil no ranking mundial, o carioca é o tenista mais jovem desde Carlos Alcaraz a figurar entre os 100 melhores do mundo. Segundo levantamento da ATP, o montante acumulado reflete exclusivamente o desempenho em torneios oficiais do circuito, deixando de fora valores de exibições e eventos festivos.



A campanha recente no Jockey Club Brasileiro rendeu ao jovem de 19 anos mais de meio milhão de reais em uma única semana. Pelo título de duplas, Fonseca e Marcelo Melo dividiram o prêmio de 151,7 mil dólares (aproximadamente R$ 790 mil). Além da fatia pelo troféu, o tenista somou outros 36.115 dólares (R$ 188 mil) por ter alcançado as oitavas de final na chave de simples, totalizando R$ 583 mil recebidos no torneio.



O sucesso financeiro acompanha marcas históricas expressivas: ele é o brasileiro mais jovem a conquistar um título de elite e o primeiro tenista do país a vencer um ATP 500, feito alcançado na Basileia. No total, o atleta acumula 2.714.086 dólares (cerca de R$ 14 milhões) jogando em simples e 102.219 dólares (aproximadamente R$ 526 mil) em competições de duplas.



Embora a parceria vitoriosa com Melo tenha garantido um título inédito de duplas para sua galeria, o foco do brasileiro permanece na evolução da carreira individual. A modalidade de simples concentra as bolsas de premiação mais robustas do circuito e é onde Fonseca projeta seu crescimento no ranking mundial.

