Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, respondeu em tom bem humorado uma provocação feita por um seguidor nas redes sociais. A beldade postou um ensaio que fez na Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro, e foi questionada sobre quem patrocinava suas viagens.
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Querem o encontrar? Não, perfil falso, não vou dar esse gosto pra vocês inventarem de tudo", disse a beldade em seu perfil.
Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.
Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).