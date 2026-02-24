Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 15:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, respondeu em tom bem humorado uma provocação feita por um seguidor nas redes sociais. A beldade postou um ensaio que fez na Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro, e foi questionada sobre quem patrocinava suas viagens.

Conhecida como "Barbie Paraguaia", Eli Villagra é uma estrela do principal Carnaval de seu país, conhecido como Encarnación, realizado na cidade com o mesmo nome.

Dona de um corpo escultural, a beldade trabalha em programas de TV do seu país. Eli Villagra tem mais de 354 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).