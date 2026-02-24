Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
"Querem o encontrar? Não, perfil falso, não vou dar esse gosto pra vocês inventarem de tudo", disse a beldade em seu perfil.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro responde provocação em perfil no Instagram: 'Não vou dar esse gosto'
Eli Villagra tem mais de 354 mil seguidores
Martinelli assina a renovação de contrato com o Fluminense; veja até quando
Volante revelado por Xerém está valorizado e tem clubes estrangeiros interessados na contratação
Dono da SAF do Botafogo, John Textor é afastado de cargo de diretor da Eagle
Empresário americano segue no comando do Alvinegro por causa de liminar na Justiça
Fluminense sondou situação de destaque da Portuguesa no Paulistão
Atacante, de 24 anos, anotou três gols em nove jogos
Griezmann tem acerto encaminhado com equipe dos Estados Unidos, diz jornal
Francês, de 34 anos, tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027
Ex-Botafogo é anunciado como técnico de clube da Série C
Cláudio Caçapa foi auxiliar no Alvinegro e chegou a comandar o clube interinamente em 2023
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.