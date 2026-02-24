Cláudio Caçapa comandou Botafogo interinamente em 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 24/02/2026 14:10 | Atualizado 24/02/2026 14:10

O Confiança, do Sergipe, anunciou o técnico Cláudio Caçapa, ex-Botafogo, nesta terça-feira (24). Em nota, o clube informou que ele vai desembarcar em Aracaju na quarta-feira (25) para começar os trabalhos e acompanhar as partidas da semifinal do Campeonato Sergipano, contra o Itabaiana.



"Com passagens importantes pelo futebol brasileiro e internacional e trabalho reconhecido na gestão de elenco, o técnico chega ao Confiança alinhado aos objetivos de curto, médio e longo prazo da SAF: brigar por títulos em 2026 e ajudar na construção de uma estrutura de futebol profissional sólida e vencedora", afirma o comunicado.

A postagem também ressalta a trajetória de Caçapa, que foi auxiliar técnico do Botafogo e chegou a assumir o Alvinegro interinamente, em 2023. "No exterior, trabalhou por oito temporadas como auxiliar técnico do Lyon, da França, e foi treinador do RWD Molenbeek, da primeira divisão da Bélgica", lembra o texto.

Neste ano, além do Estadual, o Confiança também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e começará a Copa do Brasil diretamente na terceira fase.