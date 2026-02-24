João Araújo, o Didi, tinha barbearia em frente à Vila Belmiro e cortou cabelos de Pelé e outros craquesDivulgação / Santos
Morre aos 87 anos barbeiro que criou famoso penteado de Pelé
Santos e Pepe lamentam a perda de João Araújo, conhecido como Didi
Morre aos 87 anos barbeiro que criou famoso penteado de Pelé
Santos e Pepe lamentam a perda de João Araújo, conhecido como Didi
Fluminense monitora zagueiro destaque do Novorizontino
Tricolor manifesta interesse na contratação do jovem de 21 anos
Técnico do São Paulo é um dos cotados para substituir Gallardo no River, diz jornal argentino
Treinador, de 50 anos, irá deixar o comando do clube de Buenos Aires
Atlético-MG anuncia argentino Eduardo Domínguez como novo técnico
Ex-comandante do Estudiantes substitui Jorge Sampoli, demitido
Zinho sugere Jorginho para ser técnico do Vasco: 'Solução caseira'
Ex-jogador e comentarista questionou possibilidade de buscar nomes no exterior
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.