João Araújo, o Didi, tinha barbearia em frente à Vila Belmiro e cortou cabelos de Pelé e outros craques

O Santos lamentou a morte de um personagem que nunca entrou em campo, mas ficou marcado no futebol. João Araújo, o Didi, foi o barbeiro responsável por criar o famoso topete de Pelé, e morreu aos 87 anos.
O clube e o ex-atacante Pepe se manifestaram nas redes sociais para prestar homenagens ao homem responsável por cuidar dos penteados de inúmeros jogadores que passaram pelo Peixe.
Didi sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital onde estava internado desde o início do mês. Ele passou por duas cirurgias no intestino.
“Na sua barbearia, que ficava ao lado da Vila Belmiro, recebeu a presença de vários craques da história do clube, entre eles o maior de todos, Pelé. Foi nesse local que o famoso topete do Rei do Futebol foi inventado”, publicou o Peixe.
Frequentador da barbearia, assim como Pelé, Pepe também lamentou a morte do amigo.
“Hoje amanheceu mais triste. A notícia do falecimento do nosso querido barbeiro Didi…. Sua barbearia, ali ao lado da Vila Belmiro, nunca foi apenas um espaço de cuidado e vaidade. Era ponto de encontro de conversas animadas, risadas e amizades que atravessaram gerações. Fica a saudade de um homem simples, generoso e sempre pronto para ouvir. Vá em paz, querido Didi. Sua memória permanecerá viva em cada história contada naquela cadeira”, escreveu o segundo maior artilheiro da história do Santos.
João Araújo deixa mulher e três filhos. O velório ocorre nesta terça-feira (24), até 15h40, na Beneficência Portuguesa de Santos, na Rua São Paulo, 74/86, no bairro Vila Belmiro.