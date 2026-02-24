Hernán Crespo em treino do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC
Técnico do São Paulo é um dos cotados para substituir Gallardo no River, diz jornal argentino
Treinador, de 50 anos, irá deixar o comando do clube de Buenos Aires
Atlético-MG anuncia argentino Eduardo Domínguez como novo técnico
Ex-comandante do Estudiantes substitui Jorge Sampoli, demitido
Zinho sugere Jorginho para ser técnico do Vasco: 'Solução caseira'
Ex-jogador e comentarista questionou possibilidade de buscar nomes no exterior
Nonato tem lesão na coxa detectada e irá desfalcar o Fluminense por pelo menos duas semanas
Jogador, de 27 anos, se machucou contra o Vasco
Astro de adversário do Brasil na Copa será julgado por estupro
Hakimi, do PSG e de Marrocos, nega acusação: 'A verdade virá à tona'
Com aval de Zubeldía, atacante pressiona clube argentino para aceitar oferta do Fluminense
Gabriel Ávalos, de 35 anos, defende o Independiente, de Avellaneda
