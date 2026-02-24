Hernán Crespo em treino do São Paulo - Rubens Chiri / São Paulo FC

Hernán Crespo em treino do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 24/02/2026 12:33

Rio - O técnico Marcelo Gallardo, de 50 anos, afirmou que irá deixar o River Plate nesta semana, depois da partida contra o Banfield, nesta quinta-feira (26) e o o clube de Buenos Aires já avalia possíveis substitutos. De acordo com o jornal argentino "Olé", Hernán Crespo, de 50 anos, é uma possibilidade.

O treinador do São Paulo iniciou sua carreira como jogador defendendo o River Plate. Ele atuou pelo clube de Buenos Aires de 1994 a 1996, sendo campeão da Libertadores e bicampeão argentino na equipe. Posteriormente se transferiu para o Parma.

Gallardo é o técnico mais vitorioso da história do River Plate, com 14 títulos entre 2014 e 2022. Nesta segunda passagem, iniciada em agosto de 2024, ele vai acabar sem conquistas. Entre os dois trabalhos, o argentino passou pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, pelo qual também não levantou taças.

Além de acabar 2025 sem títulos, Gallardo não conseguiu colocar o River Plate entre as seis vagas argentinas para a Libertadores A equipe vai disputar a Sul-Americana neste ano. Nesta temporada, são apenas duas vitórias em seis rodadas do Apertura.