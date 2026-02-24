Filipe Luís, em entrevista coletiva após derrota para o Lanús nesta quinta-feira (19)Reprodução / YouTube
No primeiro jogo, o Rubro-Negro foi derrotado pelo time de Mauricio Pellegrino por 1 a 0 e, agora, precisa de dois gols no tempo normal para se sagrar campeão da competição, ou de pelo menos um gol para levar para a prorrogação.
Após a perda do título da Supercopa Rei Pelé para o Corinthians e a campanha irregular que o clube fez no Carioca, chegando a estar próximo do famigerado Grupo X, que previa a luta direta para evitar o descenso no certame regional, Filipe Luís e seus comandados estão sob muita pressão para a conquista da Recopa.
Conforme informado com exclusividade pelo canal do YouTube "Resenha Rubro-Negra", na última sexta-feira (20), reuniões foram realizadas no Ninho do Urubu.
Em seguida, outro encontro aconteceu, desta vez com as presenças de BAP, Boto e Filipe Luís e, por fim, uma reunião com o grupo de jogadores.
O último encontro envolveu apenas os jogadores.
Os principais líderes do elenco se reuniram a portas fechadas com o restante do grupo, sem a presença de Filipe Luís, para discutirem os rumos do futebol e entenderem a atual situação do clube.
Alguns jogadores, como Samuel Lino, não se conformavam com o peso das cobranças que estão sendo feitas, por entenderem que o grupo vem de duas grandes conquistas na última temporada: Libertadores e Brasileirão.
Muito mais adaptado ao clube, Arrascaeta pediu a palavra e chamou a atenção dos recém-chegados para lembrá-los de que a exigência é ano a ano. Além disso, frisou que a torcida jamais estará satisfeita com o título que passou e, sim, com o título que está em disputa.
"Futebol é momento, o que passou fica para trás. É 2026 agora. Tem que esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente hoje, que sabemos que estamos muito abaixo do que deveríamos estar", revelou o camisa 10 após o jogo contra o Madureira.
Liderança que esteve ausente nas últimas partidas, Jorginho pode voltar a ser relacionado para o jogo desta quinta contra o Lanús.
Flamengo e Lanús se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira (26), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-americana.
