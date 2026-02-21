Flamengo conversa com staff de artilheiro do Campeonato Argentino - Divulgação Talleres

Publicado 21/02/2026 09:18

Andrew, Vitão e Lucas Paquetá totalizam juntos um investimento de quase R$ 310 milhões do Flamengo, só nesta janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março. Mas o tão sonhado atacante de mobilidade que Filipe Luis quer deve ficar apenas para julho.



Apesar de faltar pouco mais de uma semana para o encerramento definitivo da primeira janela de transferências, o Flamengo vem encontrando dificuldades para negociar o jogador ideal para suprir a carência do ataque.



Recentemente, José Boto, diretor-técnico do clube, aproveitou para conversar, na Argentina, com o staff de Jose David Romero, atacante de 22 anos, atualmente artilheiro máximo da Liga Argentina com quatro gols.



O jogador, revelado pelo Talleres e adquirido pelo Tigre por cerca de 600 mil dólares, tem o perfil desejado por Filipe Luís para comandar o ataque, encaixando-se perfeitamente no perfil traçado pela diretoria.



Ele tem 6 participações em gols em 5 jogos, sendo 4 gols e 2 assistências. Os valores, porém, afastaram a possibilidade de um acerto.

O Tigre, que goleou o River Plate no Monumental por 4 a 0, tendo David Romero marcado um gol na oportunidade, pede pela joia cerca de 15 milhões de euros, um valor considerado muito alto pela diretoria, que não deve investir tais valores no atacante argentino neste momento.



Assim, o Flamengo segue observando o mercado e só deve realizar tal contratação na próxima janela.



José Boto falou sobre a dificuldade em contratar reforços: "É muito difícil nesse momento reforçar o Flamengo, pelo elenco que tem, mesmo para repor algumas peças não é fácil, e para aumentar o nível é difícil. Para isso, tem que ser jogadores com o valor de mercado do Paquetá. Sabíamos que a contratação de um jogador desse tipo inviabilizaria uma ou duas contratações que nós tínhamos em mente. O fato de ter sido o Paquetá, que pode fazer quatro ou cinco posições, fez com que decidíssemos avançar por essa contratação, porque, apesar de ter um impacto financeiro na janela, ela supriria as faltas que iríamos tentar resolver", explicou o diretor-técnico.

Dependendo da situação de suas equipes na janela de verão europeu, Taty Castellanos, do West Ham, e Lucas Beltrán, da Fiorentina, podem voltar à pauta.



Enquanto isso, o Fla se prepara para enfrentar o Madureira, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo, às 20h30, no Maracanã.



