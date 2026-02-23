Gallardo em partida do River Plate - Alejandro Pagni / AFP

Gallardo em partida do River PlateAlejandro Pagni / AFP

Argentina - Marcelo Gallardo está de saía do River Plate. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o treinador revelou que a partida de quinta-feira (26), contra o Banfield, pelo Campeonato Argentino, será a última à frente do time.

"Esta é uma mensagem para todos os torcedores do River. Tentarei ser breve para que não me inunde a emoção e a dor que significa anunciar que quinta-feira será meu último jogo (no River). Somente palavras de agradecimento, principalmente para este enorme clube e sua gente, por seu amor incondicional em todos esses anos, incluindo nos momentos mais delicados, como esse no qual as coisas claramente não saíram como tínhamos projetadas", disse o treinador.

Gallardo é técnico histórico do River Plate, mas a segunda passagem, que teve início em agosto de 2024, foi muito abaixo do esperado. No período, o time não conquistou nenhum título.

Na temporada passada, o River sequer conseguiu vaga na Libertadores de 2026 e vai disputar a Sul-Americana. Nesta temporada, a equipe soma três vitórias, um empate e três derrotas