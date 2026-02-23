Gallardo em partida do River PlateAlejandro Pagni / AFP
Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River pic.twitter.com/byDSJdcnOY— River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026
Marcelo Gallardo anuncia que deixará o River Plate após jogo do Campeonato Argentino
Partida contra o Banfied, na quinta-feira, será o último do treinador à frente do time
CRB anuncia a contratação de Estrella, cria do Vasco
Meio-campista chega ao clube de Alagoas por empréstimo
Após queda na Olimpíada, atleta afirma que médico 'evitou a amputação' de sua perna
O acidente grave aconteceu no dia 8 de fevereiro em Cortina, durante a prova de downhill
Neymar divulga relatório de performance física de jogo do Santos: 'Seguir evoluindo'
Ele revelou dados da derrota do Peixe para o Novorizontino
AFA anuncia suspensão no futebol argentino em protesto contra investigação
Decisão atinge a nona rodada do campeonato nacional e também se estende às demais categorias organizadas pela associação
Conta oficial do Pelé agradece Bad Bunny por homenagem em show: 'Música e futebol conectam povos'
Artista vestiu jaqueta utilizada pelo craque na Copa do Mundo 1966
