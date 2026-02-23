Benjamin Šeško anotou o gol da vitória do Manchester United sobre o EvertonPaul Ellis / AFP
Com participação de Matheus Cunha no lance do gol, United vence o Everton fora de casa
O time de Manchester soma 48 pontos e ocupa a quarta posição do Inglês
Damon Hill retorna à Williams como embaixador oficial para a temporada de 2026
Campeão mundial de 1996 reforça quadro institucional da equipe ao lado de Jacques Villeneuve e Jamie Chadwick
Mulher de Hugo Souza rebate Marcos em post sobre racismo: 'Queria entender motivo da risada'
Influenciadora Rauany Barcellos confrontou ex-goleiro do Palmeiras e da Seleção
Martinelli avalia reencontro de Arias com o Fluminense
Tricolor enfrenta o Palmeiras e colombiano é uma das atrações do confronto
Para técnico de Portugal, Cristiano Ronaldo é o maior da história com ou sem título da Copa
Roberto Martínez descarta pressão por título mundial e exalta longevidade e impacto do craque aos 41 anos
Bragantino multa e tira zagueiro de jogo por fala machista contra árbitra
O valor será doado a uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina
