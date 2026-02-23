Benjamin Šeško anotou o gol da vitória do Manchester United sobre o Everton - Paul Ellis / AFP

Publicado 23/02/2026 19:25 | Atualizado 23/02/2026 19:29

O Manchester United venceu o Everton por 1 a 0 no Hill Dickinson Stadium, nesta segunda-feira (23), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils contaram com o brilho de Matheus Cunha, que teve participação no lance do gol.

Do campo de defesa, o brasileiro descolou ótimo lançamento para Mbeumo, que serviu Sesko. O atacante finalizou de primeira para balançar a rede aos 26 minutos do segundo tempo e dar a vitória ao Manchester United.

Os Red Devils somam 48 pontos e aparecem na quarta posição do Campeonato Inglês. Já o Everton tem 37 e ocupa a nona colocação.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 28ª rodada da Premier League. O Everton encara o Newcastle no sábado, a partir das 12h (de Brasília), fora de casa, no St. James' Park. Já o Manchester United enfrenta o Crystal Palace no domingo, às 11h (de Brasília), em Old Trafford.