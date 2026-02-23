Gustavo Marques - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Gustavo MarquesAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 23/02/2026 17:53

São Paulo - O Red Bull Bragantino anunciou as punições ao zagueiro Gustavo Marques por causa da fala machista contra a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos . Ele receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos. O jogador também não será relacionado para a partida do Massa Bruta contra o Athletico-PR, na quarta-feira (25).

O clube informou que o valor da multa vai ser destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina.



"O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade", escreveu o Massa Bruta.

Veja a nota do clube:

O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira.



O valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina.



O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade.

O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo… pic.twitter.com/ccwj0my73N — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 23, 2026

Relembre o caso

A situação aconteceu após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo por 2 a 1, no último sábado (21). Com o resultado, o Massa Bruta foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final.

Na entrevista depois do jogo, Gustavo Marques disse: "Primeiramente eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians... e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior".

No mesmo dia, Bragantino emitiu nota para "reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz". O clube ainda escreveu que "não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida".

No estádio, Gustavo Marques e o diretor esportivo do Massa Bruta, Diego Cerri, foram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro.

O zagueiro ainda pediu desculpas em entrevista na zona mista e também por meio das redes sociais.