Lindsey Vonn é estrela americana do esquiTiziana Fabi / AFP

Publicado 23/02/2026 21:35

A estrela americana do esqui, Lindsey Vonn, que sofreu uma queda impressionante durante a prova de downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, no início de fevereiro, agradeceu nesta segunda-feira (23) ao médico que "salvou sua perna da amputação" e indicou que levará "cerca de um ano" para se recuperar.

"Depois de duas semanas, finalmente saí do hospital. É de longe a lesão mais grave e dolorosa da minha vida", disse a esquiadora de 41 anos em um vídeo publicado em sua conta do Instagram.

Vonn, que sofreu uma queda grave no dia 8 de fevereiro em Cortina, durante a prova de downhill olímpico, na qual era uma das favoritas, passou por cirurgias na Itália e nos Estados Unidos.

"Sofri uma fratura complexa na tíbia esquerda, além de fraturas na fíbula e no platô tibial. Tudo ficou destruído", contou a esquiadora, que especificou ter sofrido de síndrome compartimental.

"Quando há um trauma muito grande em uma parte do corpo, o sangue fica bloqueado e comprime todo o resto — os músculos, os tendões, os nervos", explicou ela antes de agradecer ao seu médico, Tom Hackett, que realizou a cirurgia.

"Ele salvou minha perna. Ele evitou a amputação", disse Vonn, que explicou que o médico abriu sua perna para "deixá-la respirar".

Após receber alta do hospital, ela está usando cadeira de rodas, mas espera usar muletas "em algumas semanas", por "pelo menos dois meses".

"Levará pelo menos um ano para que todos os ossos se consolidem", avaliou Vonn.

A campeã olímpica de downhill de 2010 lutava pelo ouro olímpico após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo no final de janeiro.

Vonn retornou às competições no inverno passado (do hemisfério norte), após quase seis anos de afastamento, e era uma das favoritas para os Jogos de 2026, com um impressionante histórico na Copa do Mundo de sete pódios em oito provas, incluindo duas vitórias, antes de sua queda em Crans-Montana, na Suíça.