Rauany Barcellos defendeu Hugo Souza de comentário feito por MarcosReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 18:40

A influenciadora Rauany Barcellos, mulher do jogador corintiano Hugo Souza, rebateu o ex-goleiro Marcos, que comentou emojis de risadas em uma publicação sobre os ataques racistas sofridos pelo jogador neste domingo (22). Em postagem nesta segunda-feira (23), ela questionou se o ex-atleta já recebeu xingamentos e ofensas semelhantes.

"Oi, Marcos! Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que você me contasse, com base em toda sua trajetória profissional (acredito que de muitas experiências por sinal), quantas vezes você ouviu torcedores te chamando de piolhento, favelado, pedindo para que você cortasse o cabelo, te chamando de sujo, sem dente, etc. Ou melhor: quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por aparência, cabelo, cor de pele ou classe social? Pois eu queria genuinamente entender o motivo da risada. Conta pra gente! Beijos", disparou.



Marcos, ídolo do Palmeiras e campeão do mundo pela Seleção em 2002, respondeu Rauany em seu perfil pessoal. "Vi por cima o post e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária e que vocês levariam na boa, mas se vocês se sentiram ofendidos, peço desculpas a você e ao Hugo Souza pelo meu comentário, não vai se repetir", escreveu.

Entenda o caso



O Corinthians empatou com a Portuguesa em 1 a 1 no Canindé neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e avançou às semifinais após vencer na disputa de pênaltis por 7 a 6, com Hugo Souza defendendo duas cobranças. Ao deixar o gramado, o goleiro foi alvo de ofensas racistas vindas da arquibancada.



Um vídeo divulgado pela rádio Jovem Pan mostra dois homens proferindo insultos ao jogador enquanto ele caminhava em direção ao vestiário. Entre as expressões estão "favelado", "sem dente", "passa fome", "piolhento" e "vai cortar esse cabelo".



Em nota, a Portuguesa informou que busca a identificação dos dois torcedores envolvidos para "realizar as punições cabíveis" e se colocou à disposição do Poder Público, caso seja necessário.



"Não toleramos tais atos e reforçamos que 'torcedores' como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade", afirma a nota.

Hugo Souza tem 27 anos e foi revelado no Flamengo em 2020. Acabou emprestado ao Chaves, de Portugal, em 2023, e depois, em 2024, ao Corinthians, que exerceu a compra do atleta.