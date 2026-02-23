Hugo Souza pegou dois pênaltis na classificação do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 23/02/2026 14:03

A noite que marcou a classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista terminou com um episódio lamentável no Canindé. Ao deixar o gramado, o goleiro Hugo Souza, que pegou dois pênaltis, foi alvo de ofensas racistas vindas da arquibancada ocupada por torcedores da Portuguesa.

Dois torcedores da Lusa xingam Hugo Souza e mandam cortar cabelo, o chamando de 'piolhento'.



Em seguida, um torcedor também da Portuguesa manda pararem com aquilo.



A gravação é da @JovemPanEsporte pic.twitter.com/7HO7xJNczW — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 23, 2026

Um vídeo divulgado pela rádio Jovem Pan mostra dois homens proferindo insultos ao jogador enquanto ele caminhava em direção ao vestiário. Entre as expressões estão "favelado", "sem dente", "passa fome", "piolhento" e "vai cortar esse cabelo".



Em nota, a Portuguesa informou que busca a identificação dos dois torcedores envolvidos. Além disso, pretende puni-los caso sejam sócios do clube.



“Repudiamos toda forma de preconceito e nos solidarizamos com o Hugo Souza”, declarou a Portuguesa em nota oficial.







