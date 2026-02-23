Claudio Tapia, atual presidente da AFA, é alvo de denúncia - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 20:01

Argentina - A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou uma paralisação geral das competições no país como forma de protesto contra a investigação aberta pela Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA). A decisão foi tomada após reunião do Comitê Executivo da Liga Profissional, com impacto direto no calendário do futebol argentino no início de março.



A suspensão atinge a nona rodada do Campeonato Argentino, programada para ocorrer entre os dias 5 e 8 de março, e também se estende às demais categorias organizadas pela associação.

A paralisação foi marcada para o mesmo intervalo em que o presidente da AFA, Claudio Tapia, e o tesoureiro Pablo Toviggino devem ser ouvidos no inquérito conduzido pela ARCA, que apura suspeitas de uso indevido de 19.353 pesos argentinos (cerca de R$ 72,8 mil) ligados a tributos e à seguridade social.



Em nota oficial, a federação contestou a denúncia e afirmou não ter pendências fiscais que justifiquem a investigação. “A Associação Argentina de Futebol não possui nenhuma dívida a pagar pelas obrigações tributárias que tenham sido tomadas como suporte para a denúncia oferecida pela ARCA, e que tenham sido utilizadas como base para a decisão judicial de chamar as autoridades desta entidade para prestar depoimento investigativo”, escreveu a AFA em comunicado.



A posição institucional foi acompanhada por um movimento político dos clubes. “Em virtude da reunião do Comitê Executivo da Liga Profissional, realizada nesta data, os dirigentes, por decisão unânime de todos os presentes, solicitaram suspender a rodada 9 da Liga Profissional de Futebol, que compreende de quinta, dia 5, até domingo, dia 8 de março, e do resto das categorias de nosso futebol, em repúdio à denúncia realizada pela Arca contra a Associação de Futebol da Argentina”, diz outro trecho divulgado.

