Neymar no jogo entre Novorizontino e SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 23/02/2026 20:30

Neymar publicou, nesta segunda-feira (23), um relatório de performance física do time do Santos na derrota para o Novorizontino por 2 a 1 para mostrar seus números. Na postagem, o camisa 10 do Peixe escreveu: 'Segundo jogo pós cirurgia... Seguir evoluindo".

Ele apareceu como o quarto do time em distância total, alta intensidade e acelerações. Além disso, conforme aponta o relatório, Neymar foi segundo em velocidade máxima e número de sprints.



Publicação de Neymar no story do Instagram Reprodução/Instagram @neymarjr

Com a derrota, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista. Já o Novorizontino avançou e enfrentará o Corinthians na semifinal.

Este foi apenas o segundo jogo de Neymar em 2026. A estreia na temporada foi na vitória sobre o Velo Clube por 6 a 0, no dia 15 de fevereiro