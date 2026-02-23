Neymar no jogo entre Novorizontino e SantosRaul Baretta/ Santos FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Neymar publicou, nesta segunda-feira (23), um relatório de performance física do time do Santos na derrota para o Novorizontino por 2 a 1 para mostrar seus números. Na postagem, o camisa 10 do Peixe escreveu: 'Segundo jogo pós cirurgia... Seguir evoluindo".
Ele apareceu como o quarto do time em distância total, alta intensidade e acelerações. Além disso, conforme aponta o relatório, Neymar foi segundo em velocidade máxima e número de sprints.
Publicação de Neymar no story do Instagram - Reprodução/Instagram @neymarjr
Publicação de Neymar no story do InstagramReprodução/Instagram @neymarjr
Com a derrota, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista. Já o Novorizontino avançou e enfrentará o Corinthians na semifinal.
Leia mais: Conta oficial do Pelé agradece a Bad Bunny por homenagem em show
Este foi apenas o segundo jogo de Neymar em 2026. A estreia na temporada foi na vitória sobre o Velo Clube por 6 a 0, no dia 15 de fevereiro.
O camisa 10 passou por artroscopia no menisco do joelho esquerdo, no fim do ano passado. Ele poderia ter voltado antes, mas a decisão de adiar o retorno foi parte de um planejamento junto ao clube, para evitar riscos de novas lesões.
fotogaleria
Neymar no jogo entre Novorizontino e Santos
Publicação de Neymar no story do Instagram