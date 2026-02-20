Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

O A estreia de Neymar no Santos em 2026 aconteceu depois de quase dois meses de recuperação. O atacante ficou 55 dias afastado desde que passou por artroscopia no menisco do joelho esquerdo, no fim do ano passado. Ele poderia ter voltado antes, mas a decisão de adiar o retorno foi parte de um planejamento junto ao clube, para evitar riscos de novas lesões.
Com isso, o camisa 10 estreou na temporada apenas no domingo (15), na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, resultado que assegurou a classificação do Peixe às quartas de final do Campeonato Paulista.
"Queria voltar a jogar essa temporada totalmente 100%, então por isso que segurei alguns jogos, segurei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. Acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada”, disse em entrevista à Cazé TV.

"Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes", completou.
 

Neymar deixa futuro em aberto

Neymar atuou por 45 minutos e se sentiu mais confiante, embora reconheça a necessidade de recuperar o ritmo de jogo. Com compromissos importantes pelo Santos e com a expectativa de disputar a Copa do Mundo com seleção brasileira em 2026, o camisa 10 não descartou encerrar a carreira no fim de 2026.
"Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Vai ser do meu coração. Estou vivendo ano a ano agora, né. Agora tem esse ano, que é muito importante não só para o Santos, mas para a seleção brasileira, um desafio muito grande”, explicou o jogador de 34 anos.