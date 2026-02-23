O campeão mundial de 1996, Damon Hill - Eric Vargiolu / DPPI

Publicado 23/02/2026 18:54 | Atualizado 24/02/2026 00:43

Rio - A Williams anunciou nesta segunda-feira (23) o retorno de Damon Hill ao seu quadro institucional para a temporada de 2026. Campeão mundial com a escuderia em 1996, o britânico passa a atuar como embaixador oficial da equipe. Ele dividirá a função com Jacques Villeneuve, campeão de 1997 e antigo companheiro, além de Jamie Chadwick, tricampeã da W Series.



James Vowles, chefe de equipe, destacou que poucas pessoas representam a Williams como o ex-piloto. Segundo o dirigente, Hill desempenhou um papel fundamental em uma das eras de maior sucesso da história da escuderia, deixando um legado que continua a inspirar os integrantes da organização até os dias atuais.



A trajetória do piloto com a Williams teve início em 1991, quando ele integrou o programa de testes antes de se firmar como titular. A ascensão foi rápida e marcada por 22 vitórias em Grandes Prêmios, consolidando seu nome como um dos mais representativos do período de glórias da equipe inglesa na Fórmula 1.



No novo papel, o trio de embaixadores terá a missão de representar a Williams em compromissos estratégicos ao longo do ano. Hill, Villeneuve e Chadwick atuarão em eventos de marketing e farão aparições oficiais em diversas etapas do campeonato mundial, fortalecendo a presença institucional da escuderia.