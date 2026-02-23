Bad Bunny homenageou Pelé durante show - Reprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 19:38

A conta oficial do Pelé (1940-2022) agradeceu ao artista porto-riquenho Bad Bunny por ter homenageado o ídolo durante seu show em São Paulo no último sábado (21), vestindo uma jaqueta usada pelo craque na Copa do Mundo 1966. O texto postado pelo perfil destacou como o futebol e a música têm o poder de conectar povos.



"Bad Bunny mostrou que o futebol tem tudo a ver com música e alegria. Em seus dois shows no Brasil, ele fez questão de homenagear o nosso eterno Rei. E isso diz muito. Sobre respeito. Sobre legado. Sobre como o futebol atravessa fronteiras, idiomas e gerações", afirma a nota, postada nesta segunda-feira (23).

O cantor teve acesso à rara vestimenta através do acervo de Cássio Brandão, ligado ao projeto Alambrado Futebol e Cultura e reconhecido pelo Guinness como o maior colecionador de camisas de futebol no mundo, com 6.101 peças até abril de 2024.

"Pelé sempre foi do mundo. E quando um artista latino do tamanho de Bad Bunny reverencia o Rei em solo brasileiro, a gente entende que a coroa segue brilhando. Obrigado pela homenagem, Benito [nome verdadeiro do artista]. A música conecta povos. O futebol também", conclui o texto.